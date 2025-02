video suggerito

Addio a Enrico Di Salvo, il medico-missionario: “Devo congedarmi, proseguite la mia opera in Africa” Morto a 75 anni Enrico Di Salvo, il medico-missionario già ordinario di Chirurgia generale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Enrico Di Salvo

Lutto nel mondo della medicina italiano: è morto nelle scorse ore all'età di 75 anni il professor Enrico Di Salvo, il medico-missionario di origine sannita, già ordinario di Chirurgia generale presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli. Lo ha annunciato egli stesso, affidando ai social l'ultimo saluto che aveva preparato per questo triste giorno.

"Questa notte ho dovuto congedarmi da voi. Da questa vita che ho molto amato e in cui molto mi sono dato". Inizia così l'addio che lo stesso Enrico Di Salvo ha scritto per sé stesso, "Mi dispiace per gli errori che ho commesso, ma spero che, alla fine, il mio conto davanti al Signore risulterà abbastanza in positivo perché Egli possa accogliermi alle sue ginocchia".

"Ho amato molto, le cose e le persone belle, la poesia, i miei malati, gli ultimi della Terra e sopra tutto i miei figli e i miei nipotini, che sono stati il toccasana al mio spirito e il senso più profondo della mia esistenza in questi ultimi anni, in cui per fortuna ho imparato a liberarmi di tanto superfluo", ha aggiunto, "Andare alla sostanza delle cose è stato andare incontro all’amore degli altri. Recuperare la grande lezione ricevuta dai miei genitori e dai miei Maestri, per i quali ho conservato sincero affetto e gratitudine. Se in voi, come spero, ho lasciato qualche solco, non lasciate che si richiuda. E soprattutto mi auguro che venga proseguita la mia opera in Africa. Ci sono grandi religiosi, e laici, che spendono la propria esistenza per questo. Non lasciateli soli. E io starò con voi. Grazie Bianca e grazie Marinì, compagne della mi vita", ha concluso.

Classe 1949, e già ordinario di Chirurgia generale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, era Specializzato in Chirurgia urologica, Chirurgia generale e Chirurgia vascolare. Promotore dei trapianti nel Sud Italia, "da oltre vent'anni si era dedicato anche a missioni umanitarie nel terzo mondo", spiega il suo ex Ateneo, "Dal suo primo viaggio come volontario nella foresta amazzonica, nel '96, è tornato ogni anno in Africa per portare il suo contributo nel 2013, insieme ad un gruppo di amici e colleghi, ha fondato l'associazione Sorridi Konou Konou Africa Onlus (ASKKAO) che sostiene diversi ospedali dislocati nel Benin e nei paesi limitrofi, e di cui era Presidente onorario".

Anche l'Istituto Pascale ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa:

L’Istituto Pascale piange la scomparsa del Prof. Enrico Di Salvo, già Direttore Scientifico dal 2002 al 2005.

Il Commissario Straordinario, Maurizio Di Mauro ed il Direttore Scientifico, Alfredo Budillon a nome dei dipendenti tutti, costernati, si stringono nel dolore della moglie Bianca e della famiglia tutta.

Figura di grande prestigio nel mondo della medicina e della chirurgia, il Prof Di Salvo ha dedicato la sua vita al miglioramento delle condizioni di salute e al benessere delle persone più deboli in particolare nella sua amata Africa.

Il suo ricordo rimarrà indelebile nei cuori di chi ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco.