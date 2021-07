in foto: Don Raffaele Rossi

Lutto a Nola per la scomparsa di don Raffaele Rossi. Il parroco officiava presso la chiesa di San Giorgio a Somma Vesuviana, ma era molto conosciuto nella Diocesi nolana, dopo i suoi trascorsi nella chiesa di San Felice in Pincis di Cimitile. E proprio il comune alle porte di Nola lo ha ricordato in queste ore. "È tornato alla Casa del Padre Don Raffaele Rossi", ha detto in una nota l'Amministrazione Comunale di Cimitile, "La nostra comunità lo ricorda con profondo affetto e commozione. Ha lasciato in chiunque lo abbia incontrato sul suo cammino un tenero ricordo. Preghiamo per lui e ci stringiamo alla famiglia".

A dare notizia del decesso del prelato, la Diocesi di Nola, che ha pubblicato un lungo commiato: