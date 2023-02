Addio a don Giuseppe Nicodemo, storico parroco di Secondigliano: funerali celebrati dall’arcivescovo Battaglia Era stato parroco della Chiesa di Sant’Antonio di Padova a Secondigliano per 18 anni. Ieri i funerali celebrati dall’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto a Napoli per la scomparsa di Don Giuseppe Nicodemo, per quasi 20anni parroco della Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Secondigliano, quartiere dell'area nord della città. Don Nicodemo era molto amato e benvoluto dalla comunità locale, anche per il suo impegno nel sociale, per il riscatto e la riqualifiazione del quartiere, e a favore dei più poveri e indifesi. È morto all'età di 78 anni. I funerali si sono svolti ieri, sabato 25 febbraio 2023, presso la Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio di Capodimonte. A celebrare le esequie l'Arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia.

Tantissime le persone che hanno voluto partecipare alla cerimonia, per dare un ultimo saluto a don Giuseppe, che per diversi anni è stato anche primo viceparroco della Resurrezione a Scampia e, quindi, per 18 anni parroco a Sant'Antonio di Padova a Secondigliano. Presenti alle esequie anche esponenti del mondo delle istituzioni, oltre a sacerdoti e parroci che hanno conosciuto don Nicodemo e ne hanno stimato la figura e l'attività pastorale. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza per la scomparsa che stanno apparendo sui social. "Ricordo la sua infinita dolcezza e la capacità di ascoltare – scrive Teresa – riposa in pace, padre Giuseppe". Ma sono tante le persone che ricordano anche episodi e aneddoti della sua attività pastorale, i matrimoni, i battesimi, le comunioni e le cresime alle quali il sacerdote ha partecipato come officiante in tanti anni.

Don Nicodemo non si era risparmiato nemmeno nell'attività civica, sollecitando, sempre con garbo, le istituzioni per riqualificare le strade e le aree verdi del quartiere, per rendere così migliore la vita alle famiglie di Secondigliano, con servizi più efficienti.