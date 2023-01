Ad Ariano Irpino benzina e gasolio più cari di tutta la Campania: i dati del Codacons Ad Ariano Irpino prezzi record per benzina e gasolio, i più cari di tutta la Campania. Il Codacons: “Esposti in tutta Italia a Procure e Fiamme Gialle”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ad Ariano Irpino si pagano la benzina e il gasolio più cari di tutta la Campania: più che in autostrada o in tangenziale. Lo rivelano i dati diffusi dal Codacons. La benzina nel comune avellinese costa 2,372 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,402 euro al litro. Una cifra quasi da record, che rende il pieno di benzina arianese il più caro di tutta la regione e tra i più cari d'Italia. Dati che certificano, insomma, l'enorme aumento dei prezzi di benzina e gasolio ai distributori scattati dal 1° gennaio, quando cioè è terminato il decreto voluto dal precedente governo di Mario Draghi che "tagliava" le accise sui carburanti a partire dal marzo scorso.

Esistono ancora distributori che, tuttavia, riescono a tenere i costi sotto controllo. In Campania l'elenco è lungo, e comprende diverse città sparse tra le varie province di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Benevento. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, solo pochi giorni fa aveva chiesto l'intervento delle Fiamme Gialle per combattere le presunte speculazioni sul prezzo del carburante in tutta Italia, spiegando in una nota ufficiale: