Ad Acerra infermieri aggrediti: decima aggressione in tre mesi al personale della Asl Napoli 2 I parenti di un paziente hanno aggredito gli operatori sanitari del pronto soccorso di Villa dei Fiori ad Acerra, Napoli.

A cura di Enrico Tata

La decima aggressione in meno di tre mesi al personale sanitario della Asl Napoli 2. Sono 26, invece, le aggressioni totali tra Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2. L'ultimo episodio è stato denunciato al pronto soccorso di Villa dei Fiori ad Acerra, Napoli. Su Facebook è stata l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate a riportare l'accaduto: intorno alle 16 di ieri è arrivato al pronto soccorso un paziente trasportato da un'ambulanza del 118 in codice giallo per un dolore toracico. Questi i fatti: "I parenti all'esterno hanno iniziato sin da subito ad inveire con calci e pugni alla porta di ingresso. Quando la dottoressa del 118 ha aperto la porta per entrare all'interno dei locali visita, ne hanno approfittato e sono entrati in 10 travolgendo letteralmente l'infermiere in prima battuta e dopo tutto il personale".

A fine gennaio un episodio simile è avvenuto sempre ad Acerra e sempre al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori. Anche in questo caso i parenti di un paziente, un ragazzo di 17 anni trasportato d'urgenza al pronto soccorso, hanno preteso che il giovane saltasse la fila. il 17enne accusava dolore addominale e vomito. L'accaduto è stato denunciato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha riportato la dinamica dei fatti: "Come nella maggior parte dei casi, la famiglia pretende la visita immediata , ma l'infermiere di triage li invita ad attendere. Ed è scattata la violenza: in sette entrano nel triage, aggrediscono due infermiere ed un equipaggio del 118 che si trovava lì per il trasporto di un paziente", prosegue ancora la nota. "Non è più tempo di aspettare, serve la polizia subito in tutti i pronto soccorso della regione Campania".