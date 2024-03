Acquista online figurine dei calciatori, ma nel pacco trova una sorpresa: ci sono anche 180 grammi di eroina La storia arriva da Pompei, dove un professionista del posto, incensurato, si è visto recapitare la sostanza stupefacente insieme alle figurine ordinate online: l’uomo si è recato dai carabinieri per denunciare l’accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Quel pacco lo aspettava da qualche giorno con trepidazione: un box di 50 figurine di calciatori acquistato su un portale online che, finalmente, nella mattinata di oggi, venerdì 29 marzo, è arrivato a destinazione. Grande è stata la sorpresa per un professionista di Pompei, nella provincia di Napoli, dopo aver aperto il pacco: all'interno c'erano, sì, le figurine che aveva ordinato, ma c'erano anche 180 grammi di eroina pura.

L'uomo, 43 anni, ha preso il pacco, lo ha messo in auto e, facendo tutti gli scongiuri del caso nella speranza di non essere fermato per un controllo, si è recato presso la locale stazione dei carabinieri: quando i militari dell'Arma hanno aperto la porta si sono ritrovati davanti il 43enne che, pallido in volto, teneva tra le mani una scatola imballata.

All'interno, due buste di cellophane sigillate, contenenti della polvere bianca, altamente sospetta: poteva essere bicarbonato, oppure farina, ma i carabinieri hanno deciso di effettuare un narcotest, che ha rivelato la verità; si trattava di eroina pura, dal valore di diverse migliaia di euro. La droga è stata sequestrata e sono state avviate le indagini per identificare il mittente e il reale destinatario della sostanza stupefacente.