Accusati di 11 rapine, scarcerati Pirozzi e Fusco: Riesame annulla l’ordinanza Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione, per carenza dei gravi indizi di colpevolezza, di Raffaele Fusco e Saverio Pirozzi. I due erano stati arrestati a febbraio, dopo un inseguimento sull’Asse Mediano che si era concluso con un incidente, e accusati della rapina a un distributore di benzina; successivamente, a fine luglio, era arrivata l’ordinanza per 11 episodi analoghi.

A cura di Nico Falco

Il Tribunale del Riesame ha disposto la scarcerazione per carenza dei gravi indizi di colpevolezza di Saverio Pirozzi, detto "‘o pilota", e Raffaele Fusco, arrestati nello scorso febbraio dopo un rocambolesco inseguimento sull'asse mediano che si era concluso quando la coppia, in fuga dopo aver rapinato un distributore di carburante, si era schiantata contromano con un suv.

Pirozzi, in particolare, era stato già scarcerato circa un mese dopo per un vizio di forma. Il suo ritorno in libertà aveva fatto clamore: nel rione Salicelle di Afragola, dove vive, era stato accolto con uno spettacolo di fuochi d'artificio. Era però tornato in prigione a fine luglio, quando nei confronti dei due era stata emessa una nuova misura cautelare, questa volta per 11 rapine.

Agli inizi di agosto i legali della coppia, gli avvocati Dario Carmine Procentese e Daniela Donisi, avevano presentato ricorso al Riesame; l'udienza si è tenuta pochi giorni fa: il Tribunale ha disposto l'annullamento della misura, per tutte le rapine per Pirozzi e per 6 delle 11 per Fusco, disponendo la scarcerazione per entrambi (il secondo non è stato rilasciato in quanto detenuto per altri reati).

I due erano stati arrestati lo scorso 11 febbraio, al termine di un inseguimento partito a Grumo Nevano e finito sulla rampa di Afragola-Cardito: inseguiti da una pattuglia, si erano trovati la strada sbarrata da una seconda automobile della Polizia, avevano fatto inversione di marcia e si erano scontrati con un Suv. Nella loro Panda erano stati trovati circa 90 euro, ritenuti la somma rapinata poco prima al titolare del distributore di benzina, un coltello e una pistola replica ad aria compressa.