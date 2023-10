Accoltellato un 18enne: ferito ad una gamba, rifiuta il ricovero. Indagano i carabinieri Un giovane di 18 anni è stato accoltellato ad una gamba a San Giorgio a Cremano. Ha preferito essere medicato sul posto, rifiutando il ricovero. Ignoti i motivi dell’aggressione, indagano i carabinieri. Anche il suo racconto è al vaglio degli inquirenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

immagine di repertorio

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato ad una gamba a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli: il giovane, ferito, ha rifiutato però il ricovero in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione. Anche la ricostruzione fornita dal giovane è ora al vaglio degli inquirenti, che non escludono alcuna pista. La vicenda è avvenuta questa notte, lungo via Alessandro Manzoni, in pieno centro cittadino sangiorgese.

Secondo quanto spiegato dallo stesso 18enne, originario della stessa cittadina di San Giorgio a Cremano, a ridosso del Vesuvio ed ultimo comune della provincia napoeltana prima dei quartieri orientali partenopei di San Giovanni a Teduccio e Barra, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto a bordo di una minicar che, senza alcun motivo apparente, avrebbe estratto un coltello con il quale lo avrebbe colpito diverse volte ad una gamba prima di scappare. Sul posto sono arrivati medici e sanitari di un'ambulanza, ma il giovane ha rifiutato il ricovero in ospedale, preferendo farsi curare sul posto. Le ferite non sarebbero infatti state particolarmente gravi. Il suo racconto e la dinamica sono ora al vaglio degli inquirienti. Si cercano eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona, che potrebbero aver immortalato quanto accaduto.