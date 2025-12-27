Accoltellato un 18enne a Chiaia: è in rianimazione all’ospedale San Paolo di Napoli

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Bisignano, nel quartiere Chiaia di Napoli: il giovane è stato portato d'urgenza all'ospedale San Paolo ed ora è in rianimazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, il giovane era in compagnia di alcuni amici quando alcuni sconosciuti gli si sarebbero avvicinati in sella a degli scooter, colpendolo con due fendenti al ventre sinistro e al fianco sinistro.

Il giovane, incensurato del quartiere di San Lorenzo Vicaria, nel Centro Storico partenopeo, è stato subito soccorso: il personale medico sanitario del 118 è giunto sul posto e lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale San Paolo nel quartiere di Fuorigrotta. Qui il 18enne è stato operato d’urgenza e si trova tuttora ricoverato in rianimazione. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro assieme ai colleghi della stazione Chiaia stanno ora indagando a tutto tondo: in particolare, sulla dinamica e sulle motivazioni che possano aver portato all'aggressione, allo stato attuale senza spiegazioni, nei confronti del 18enne.