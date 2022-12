Accoltellato ripetutamente da due uomini a Giugliano: 44enne finisce in ospedale L’uomo, mentre era a bordo di un’auto in compagnia di una donna, sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti e accoltellato, forse a scopo di rapina: indagini in corso dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Violenza questa notte a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 44 anni residente ad Arzano, già noto alle forze dell'ordine, è stato ripetutamente accoltellato. Secondo una prima versione, che è al vaglio dei carabinieri della stazione di Frattamaggiore, che indagano sulla vicenda, l'uomo si trovava a bordo della sua automobile ed era in compagnia di una donna, quando sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti, che lo hanno ripetutamente accoltellato, probabilmente a scopo di rapina.

Il 44enne è stato ricoverato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, con diverse ferite da arma da taglio: da quanto si apprende, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. I militari dell'Arma sono ora la lavoro per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, per verificare la versione fornita dal 44enne e per rintracciare i due sconosciuti autori dell'aggressione.

Tre barche incendiate nella notte a Bacoli

A Bacoli invece, ancora nella provincia partenopea, questa notte i carabinieri della stazione di Monte di Procida sono intervenuti per un incendio che ha riguardato tre barche, tutte di proprietà di un uomo di 62 anni, pensionato e incensurato. Le fiamme sono state domante dai vigili del fuoco. Due le imbarcazioni completamente distrutte, mentre la terza è stata danneggiata; indagini in corso dei militari dell'Arma per chiarire la dinamica.