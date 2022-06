Accoltellato durante una lite tra coetanei nel Napoletano, grave un minorenne La denuncia è arrivata dal consigliere regionale Borrelli, che ha pubblicato sui social un video del luogo dell’aggressione, in cui si vede ancora il sangue della vittima.

A cura di Valerio Papadia

Ha perso molto sangue, a giudicare dal luogo in cui è avvenuta l'aggressione, dove le chiazze di plasma sono copiose e ancora molto evidenti, il ragazzo minorenne che, nella notte tra mercoledì e giovedì è stato accoltellato a Brusciano, nella provincia partenopea e che ora è ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli in gravi condizioni, in prognosi riservata; il giovane è stato sottoposto anche a un delicato intervento chirurgico. La violenta aggressione di cui è stato vittima il minore, durante una lite tra coetanei, è stata resa nota solo ieri dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha pubblicato anche un video dal luogo dell'aggressione, in cui le macchie di sangue sono ancora ben visibili sull'asfalto. Sulla vicenda, indagano le forze dell'ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'aggressione e di individuare i responsabili.

"Ogni giorno la violenza e la crudeltà aumentano sui nostri territori soprattutto tra i giovanissimi. Si può uccidere anche per nulla, per uno sguardo, per una parola di troppo o per divertimento. Solo poche settimane fa un ragazzo ha lottato tra la vita e la morte per un litigio sullo scoglione di Marechiaro terminato con un accoltellamento. Purtroppo le pene diventano sempre più irrisorie anche per chi ammazza il prossimo" ha commentato il consigliere regionale Borrelli a corredo del video.