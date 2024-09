video suggerito

Accoltellato durante una lite per la viabilità a Nola: Antonio Liberti muore a 44 anni L'uomo è morto in ospedale. Dopo la lite, il suo aggressore, un 38enne, era stato arrestato per tentato omicidio, accusa che ora si tramuterà in omicidio volontario.

A cura di Valerio Papadia

Una banale lite per motivi legati alla viabilità si è trasformata in tragedia a Nola, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 44 anni, Antonio Liberti, è morto dopo essere stato accoltellato dal suo aggressore, un uomo di 38 anni del posto, con precedenti, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

La lite è andata in scena ieri, mercoledì 11 settembre, in piazza Calabrese: per motivi che sono ancora in corso di accertamento, tra Liberti e il 38enne è scoppiata una lite legata alla viabilità, al culmine della quale il secondo ha ripetutamente accoltellato il primo. Il 44enne è stato così soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Pietà: nonostante un intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, però, dopo qualche ora Antonio Liberi è deceduto nel nosocomio nolano.

Già nei minuti successivi all'aggressione, gli agenti del commissariato di Nola della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, avevano rintracciato e arrestato l'aggressore, che era stato arrestato per tentato omicidio; accusa che, alla luce della morte di Liberti, è destinata a tramutarsi in omicidio volontario. Ulteriori indagini sono in corso per accertare con maggior precisione le motivazioni e la dinamica della lite.