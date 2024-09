video suggerito

Accoltellato davanti a casa a Napoli, in carcere i cugini della moglie: il raid per litigi familiari L'uomo era stato ferito nel Rione Amicizia nel maggio 2023, era stato operato e ricoverato in prognosi riservata al "CTO" di Napoli.

A cura di Nico Falco

Aveva raccontato di essere stato aggredito da sconosciuti e di non sapere il motivo, poi ha cambiato versione: ad accoltellarlo, e a mandarlo in ospedale in prognosi riservata, erano stati i cugini della moglie. È arrivata così, ad un anno e quattro mesi dopo i fatti, la misura cautelare per due napoletani, rintracciati dalla Squadra Mobile: accusati di tentato omicidio e lesioni gravi in danno di due coniugi, sono stati trasferiti in carcere.

Il ferimento risale alla mattinata del 20 maggio 2023, quando un uomo era arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale "CTO" in gravi condizioni, con numerose ferite da coltello al torace e alla schiena; era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed era stato ricoverato in prognosi riservata. Ai poliziotti, intervenuti in ospedale, aveva detto di essere stato accoltellato in via Francesco Paolo Bozzelli, zona Rione Amicizia, e di non essere in grado di riconoscere i responsabili: aveva parlato vagamente di un gruppo composto da quattro o cinque persone col volto coperto, arrivate in sella a scooter.

Il 16 giugno, però, la moglie si era presentata spontaneamente in Questura per fare chiarezza su quell'episodio del 20 maggio: aveva raccontato che era legato a dei litigi in ambito familiare, aveva indicato i propri cugini come responsabili dell'aggressione e li aveva riconosciuti in sede di individuazione fotografica; successivamente anche l'uomo era tornato sui propri passi e aveva confermato il racconto della moglie. Le indagini hanno portato alla misura cautelare, eseguita dai poliziotti su delega della Procura della Repubblica.