Accoltellato alla schiena nel centro di Napoli in pieno giorno, è in pericolo di vita Un cittadino extracomunitario è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale del Mare di Ponticelli; è stato raggiunto da diversi fendenti in piazza Guglielmo Pepe.

A cura di Nico Falco

È stato ricoverato, in condizioni gravi e in pericolo di vita, un cittadino straniero accoltellato nel centro di Napoli nella mattina di oggi, 8 giugno; l'uomo, extracomunitario e non ancora identificato in quanto privo di documenti, è stato accompagnato all'Ospedale del Mare di Ponticelli. Sul posto è intervenuta una pattuglia del commissariato locale della Polizia di Stato, la dinamica è in fase di accertamento.

Il ferimento, stando ai primi elementi emersi dalle indagini, sarebbe avvenuto in piazza Guglielmo Pepe, nel quartiere Mercato, alle spalle di Porta Nolana. Sui motivi non c'è ancora chiarezza, non si esclude un tentativo di rapina ma nemmeno una rissa tra stranieri. L'uomo è stato raggiunto da diversi fendenti alla schiena, i sanitari del 118 lo hanno trovato in una pozza di sangue; dopo la prima stabilizzazione sul posto l'ambulanza è ripartita alla volta dell'ospedale della periferia Est, dove il ferito è stato ricoverato in prognosi riservata; le sue condizioni di salute sono costantemente monitorate, si dovrà attendere le prossime ore per sciogliere eventualmente la prognosi.