Accoltellato alla schiena durante una lite, 60enne in ospedale. Denunciato l’aggressore La lite è avvenuta nella serata di ieri a Vairano Paternora, nella provincia di Caserta. Un 55enne è stato denunciato per lesioni personali.

A cura di Valerio Papadia

Una lite, scoppiata per futili motivi, quella andata in scena nella serata di ieri a Vairano Paternora, piccola cittadina della provincia di Caserta: al culmine della lite, un uomo di 60 anni è stato accoltellato alla schiena, mentre l'aggressore, un uomo di 55 anni, è stato denunciato dai carabinieri.

Nella serata di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Capua sono intervenuti in via IV Novembre dove, all'esterno di una gelateria, un uomo di 60 anni era stato accoltellato alla schiena. I carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto: all'interno dell'esercizio commerciale, il 60enne era stato raggiungo da un 55enne, suo conoscente, con il quale aveva avuto un'accesa discussione. Quando il 60enne si è allontanato a bordo della sua bici, il 55enne lo ha raggiunto e lo ha accoltellato alla schiena, per poi allontanarsi.

Soccorso dai sanitari del 118, il 60enne è stato trasportato all'ospedale di Piedimonte Matese: per lui una ferita giudicata guaribile in 10 giorni. Nel frattempo, i carabinieri si sono messi alla ricerca del 55enne, che è stato rintracciato proprio a Vairano Paternora, nella sua abitazione: l'uomo è stato portato in caserma ed è stato denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria; deve rispondere di lesioni personali.