in foto: Immagine d’archivio

Accoltellato un ragazzo di 15 anni stanotte nel Napoletano. Il giovane è stato colpito con fendenti all’addome e al braccio sinistro. L’aggressione è avvenuta in via Roma, nel Comune di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Sul posto è immediatamente arrivato il personale sanitario dell’ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi. Il ragazzo ferito è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale del Mare di Ponticelli, a Napoli, per le cure del caso. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata presso il nosocomio di Napoli Est.

Il 15enne, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ferito da due coltellate, una all’addome e una al braccio sinistro. Ad indagare sulla vicenda, per chiarire dinamica e identificare gli eventuali responsabili i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna.

Solo il 26 giugno scorso, un 26enne napoletano era stato accoltellato forse per uno sguardo di troppo. Nella notte, era arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, nel centro di Napoli. Medicato, il giovane non era in pericolo di vita ed è stato dimesso con prognosi di 15 giorni. L'aggressione in quel caso, stando a quanto raccontato inizialmente dal ragazzo alle forze dell'ordine, sarebbe avvenuta all'altezza del Tondo di Capodimonte, durante un litigio nato per motivi banali. La vittima avrebbe incrociato due sconosciuti, che lo avrebbero accusato di averli guardati con troppa insistenza o di aver rivolto loro un'occhiataccia. Un gesto inteso come una provocazione, in realtà probabilmente un pretesto, che avrebbe dato il via alla successiva ritorsione.