Accoltellati a Marechiaro, ragazzo di 16 anni fermato per tentato omicidio aggravato Il 16enne accusato del ferimento di tre persone sugli scogli di Marechiaro portato nel carcere minorile di Nisida: è accusato di tentato omicidio aggravato.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il 16enne accusato di aver accoltellato tre ragazzi sugli scogli di Marechiaro è stato portato questa mattina nel carcere minorile di Nisida: al termine dell'udienza di convalida, il giovane è stato ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, così come le motivazioni che hanno portato ad un pomeriggio di paura sugli scogli di Marechiaro.

Le condizioni dei feriti

Secondo quanto ricostruito finora, a scatenare la rissa potrebbero essere stati futili motivi, forse addirittura qualche like di troppo sui social network. A restare feriti in maniera grave sono stati un 16enne ed un 17enne, entrambi ricoverati ed in prognosi riservata, mentre un terzo giovane, appena maggiorenne, ha riportato solo ferite da taglio al corpo e agli arti, ma se la caverà con 15 giorni di prognosi.

Le ricostruzioni

Attraverso il racconto di testimoni e delle immagini riprese dai sistemi di videosorvelgianza della zona, nonché dell'ispezione dei cellulari dei giovani coinvolti, gli indizi di colpevolezza sembrerebbero tutti confermati. Lo stesso indagato si era presentato spontaneamente domenica sera negli uffici di Polizia. Deferito, nel corso delle indagini, anche un 15enne che sarebbe stato in compagnia del 16enne al momento dei fatti, ma la sua posizione è al vaglio per capire se abbia o meno partecipato in qualche modo all'aggressione.