Accoltella un uomo durante una rissa: arrestato un 17enne a Brusciano (Napoli) Un 17enne di Brusciano ha accoltellato un uomo di 29 anni durante una rissa: arrestato per tentato omicidio. Denunciati per la rissa anche il padre e lo zio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una rissa in strada, poi la coltellata: a Brusciano, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno denunciato due persone ed arrestato un minorenne, mentre la vittima è finita in ospedale dove si trova ricoverato per le ferite riportate. La vicenda è accaduta su via Semmola, in pieno centro a Brusciano. A rischiare di più dal punto di vista processuale è il 17enne, accusato di tentato omicidio e rissa, ed ora portato al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei. Le altre due persone coinvolte sono il padre e lo zio del giovane, entrambi denunciati a loro volta per rissa.

Tutto è accaduto in strada, dove una discussione nata per motivi poco chiari, è degenerata in poco tempo in rissa che ha visto coinvolti un 29enne del posto ed il 17enne, "assistito" da padre e zio rispettivamente di 44 e 42 anni. Durante la rissa, iniziata con calci e pugni, il 17enne ha tirato fuori un coltello, colpendo il 29enne al petto: fortunatamente, la ferita non ha causato danni irreversibili. Il 29enne è stato portato d'urgenza alla Clinica dei Fiori di Acerra prima e all'ospedale Cardarelli di Napoli poi, dove si trova ricoverato: è cosciente e non in pericolo di vita, ma necessita ancora di cure mediche. I carabinieri di Castello di Cisterna e quelli di Brusciano hanno intanto fatto partire subito le indagini e ricostruito il tutto: dopo poche ore, identificati i tre, sono scattate le manette per il 17enne, che deve ora risponde di tentato omicidio e rissa, mentre padre e zio sono stati denunciati solo per la rissa. Il giovane, portato al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, rischia una pena pesante in caso di condanna.