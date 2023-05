Accoltella ripetutamente un conoscente in un garage a Napoli: uomo fermato per tentato omicidio Un uomo di 72 anni si è presentato spontaneamente negli uffici della Polizia di Stato per confessare l’aggressione: è stato fermato per tentato omicidio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Si chiariscono i contorni della brutale aggressione avvenuta nel pomeriggio di ieri in via Stendhal, nel cuore di Napoli, dove un uomo è stato ripetutamente accoltellato, come anticipato da Fanpage.it: un uomo di 72 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio. Dopo l'aggressione, verificatasi in un garage, sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea: qui, un uomo era stato appena colpito varie volte con un oggetto contundente; prima che fosse portato all'ospedale del Mare dal 118, la vittima ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito per futili motivi da un conoscente, del quale ha riferito le generalità.

I poliziotti, grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'esercizio commerciale e alla testimonianza di alcune persone presenti al momento dell'aggressione, hanno appurato che la vittima, dopo una breve discussione con il conoscente, è stata spintonata e, una volta a terra, ferita ripetutamente con un oggetto contundente. L'aggressore si è poi allontanato a bordo di un'automobile, rendendosi irreperibile.

L'aggressore si è costituito

Mentre le indagini per individuarlo andavano avanti, è stato l'aggressore stesso, un uomo di 72 anni con precedenti di polizia, a presentarsi presso gli uffici del commissariato San Paolo per raccontare l'aggressione. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale lo hanno così sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria in quanto gravemente indiziato per il reato di tentato omicidio.