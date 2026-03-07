napoli
Accoltella la compagna incinta e la prende a calci e pugni: 40enne arrestato a Mondragone

La donna si era trasferita in un’altra casa proprio per sfuggire ai maltrattamenti. L’uomo, che era ai domiciliari, l’ha raggiunta e aggredita.
A cura di Valerio Papadia
Una violenza che poteva finire in tragedia quella verificatasi questa notte a Mondragone, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo una violenta aggressione alla compagna incinta. I carabinieri del locale Reparto Territoriale, in seguito a una segnalazione pervenuta al 112, sono intervenuti nell'abitazione in cui la donna, insieme alla figlia minorenne, si era trasferita proprio per sottrarsi a precedenti episodi di maltrattamenti.

Giunti sul posto, i militari dell'Arma sono stati avvicinati dalla donna, che ha mostrato loro ferite da arma da taglio e ha raccontato che, poco prima, era stata raggiunta dal compagno, che l'aveva colpita con calci e pugni per poi aggredirla con un coltello. I carabinieri, pertanto, hanno raggiunto e bloccato il 40enne, appurando che lo stesso era sottoposto agli arresti domiciliari e che, quindi, non avrebbe potuto allontanarsi dalla sua abitazione. Così, l'uomo è stato arrestato per evasione e lesioni personali aggravate dall'uso delle armi ed è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere; il coltello utilizzato nell'aggressione è stato posto sotto sequestro.

La vittima e sua figlia minorenne sono invece state portate nella caserma dei carabinieri per formalizzare la denuncia. Contestualmente, è stato richiesto l'intervento dei sanitari del 118 per prestare le cure del caso alla donna, che per fortuna non ha riportato ferite gravi.

