Accoltella il vicino di casa e scappa in centro armato, panico a Santa Maria Capua Vetere Un 30enne è stato denunciato ieri sera nel Casertano: ha ferito un vicino di casa ed è andato nel centro della cittadina, dove è stato bloccato ancora armato.

A cura di Nico Falco

I carabinieri lo hanno beccato nel centro di Santa Maria Capua Vetere, dove si aggirava in stato confusionale e seminando il panico tra chi lo vedeva: dal suo borsello spuntava il grosso coltello con cui, poco prima, aveva accoltellato un vicino di casa. Lama sequestrata e denuncia a piede libero per un 30enne della cittadina del Casertano, che ora dovrà rispondere di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

I militari del Nucleo Operativo Radiomobile e della Compagnia locale erano intervenuti ieri sera per una violenta lite in corso in traversa Raffaello, tra le palazzine ex IACP: una discussione tra due persone, nata per futili motivi, era in poco tempo degenerata in aggressione. Arrivati sul posto, però, avevano trovato soltanto un uomo ferito: un 56enne della zona che aveva un vistoso taglio alla mano sinistra. La vittima è stata accompagnata all'ospedale di Caserta, dove le è stato riscontrato anche un trauma cranico e contusioni alle ginocchia. Del feritore, però, nessuna traccia: si era allontanato velocemente subito dopo l'aggressione.

Il 56enne ha fornito ai carabinieri una descrizione e altre informazioni utili per l'identificazione, permettendo così l'avvio delle ricerche. Il 30enne è stato rintracciato poco dopo: dalle palazzine popolari si era spostato nel centro cittadino, in via Adriano, dove, in stato confusionale, si aggirava col borsello da cui fuoriusciva l'arma sotto lo sguardo impaurito dei passanti. È stato bloccato col coltello tra le mani dagli agenti della Polizia Municipale, che lo hanno disarmato e consegnato ai carabinieri.