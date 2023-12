Accoltella il padre al culmine di una lite: grave l’uomo, fermato 15enne Il ragazzo, fermato oggi a San Gregorio Magno in provincia di Salerno, ha accoltellato il padre al culmine di una lite per futili motivi. Potrebbe essere imputato per tentato omicidio.

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di quindici anni è stato fermato dai carabinieri di San Gregorio Magno, comune in provincia di Salerno. Avrebbe accoltellato il padre con un coltello da cucina al culmine di una lite. L'uomo, 43 anni, è in gravi condizioni e si trova al momento ricoverato all'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra, dove è arrivato a bordo di un'ambulanza in codice rosso. Da quanto si apprende la lite tra padre e figlio sarebbe scoppiata per futili motivi davanti ad altri familiari.