Accoltellano al collo un uomo a Torre Annunziata: fermati un uomo e una donna per tentato omicidio

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un uomo di 39 anni e una donna per l’aggressione a un uomo verificatasi questa mattina a Torre Annunziata; la vittima è ricoverata in codice rosso in ospedale.

Immagine di repertorio

Ci sono due fermi per l'aggressione avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre, a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli: un uomo nigeriano è stato accoltellato al collo. Dopo serrate indagini, a partire dal pomeriggio odierno, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo di Polizia Giudiziaria prima un uomo di 39 anni, originario del Marocco, e poi una donna di origini ucraine, in quanto gravemente indiziati del reato di tentato omicidio.

Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, tra il 39enne e la vittima, nella mattinata di oggi, ci sarebbe stata una colluttazione nei pressi dei giardinetti che sorgono in via Cristoforo Colombo, al termine della quale l'uomo nigeriano è stato colpito con una coltellata al collo; dalle indagini sarebbe emerso che l'aggressione è scaturita a causa di una lite tra i due uomini precedentemente avvenuta in spiaggia. L'attività investigativa, immediatamente avviata dagli agenti di polizia, ha permesso di identificare e rintracciare l'aggressore: il 39enne è stato individuato all'interno di un ex stabilimento balneare diroccato; sottoposto a fermo, è in attesa dell'udienza di convalida dell'Autorità Giudiziaria.

Successivi accertamenti degli operatori di polizia, che si sono avvalsi anche della visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di accertare che anche una donna di origini ucraine avrebbe partecipato all'aggressione, per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. In serata, però, la donna è stata rintracciata e sottoposta anche lei a fermo.

L'uomo ferito, invece, si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Soccorso questa mattina, l'uomo è stato trasportato dapprima all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, poi trasferito in codice rosso all'ospedale del Mare di Napoli.