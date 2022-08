Accende uno zampirone con l’alcool: bimba di 9 anni gravemente ustionata a Paestum La bambina è ricoverata al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli con ustioni sul 40% del corpo: non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Valerio Papadia

Ha cercato di accendere uno zampirone anti-zanzare utilizzando dell'alcool ed è stata investita da una fiammata di ritorno: dramma nella giornata di ieri, giovedì 25 agosto, a Paestum, nella provincia di Salerno, dove una bambina di 9 anni è rimasta ustionata. La tragedia si è verificata nel pomeriggio nell'abitazione della bimba, in località Laura: la piccola, che si trovava nella città della Piana del Sele in vacanza con la famiglia, ha tentato di accendere lo zampirone con l'alcool, ma la fiamma che si è generata l'ha investita nella zona addominale e al collo. Sono stati i genitori, che inorriditi hanno udito le urla di dolore della piccola, ad allertate i soccorsi: la bimba è stata trasportata all'ospedale Santa Maria della Speranza, nella vicina Battipaglia.

A causa delle ferite riportate, ustioni sul 40% del corpo, la bambina è stata poi trasferita al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è tenuta sotto osservazione: da quanto si apprende, per fortuna, la bimba di 9 anni non sarebbe in pericolo di vita.

Nel 2020 a Teggiano la morte di Federica, ustionata dal camino

Nel Salernitano, precisamente a Teggiano, nel novembre del 2020, un episodio simile provocò la morte di Federica Tropiano, 21 anni, ustionata da un ritorno di fiamma del camino della sua abitazione. Il 7 novembre 2020 la 21enne tentò di accendere il camino con dell'alcool e venne colpita dalla fiammata che si generò: ricoverata al Cardarelli di Napoli, la giovane morì circa una settimana dopo il ricovero, a causa delle gravi ustioni riportate sul 65% del corpo, soprattutto su gambe e braccia.