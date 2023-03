Abele Hivett, napoletano di 39 anni, investito e ucciso mentre era in bici alle Isole Cayman Cresciuto ai Quartieri Spagnoli, il 39enne si era recentemente trasferito alle Cayman. L’8 marzo è stato investito e ucciso da un’auto mentre era in bicicletta: il conducente della vettura, risultato positivo all’alcol test, è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Gli amici di una vita, con i quali è cresciuto ai Quartieri Spagnoli, nel cuore di Napoli, sono sconvolti per la sua improvvisa scomparsa: Abele Hivett, 39 anni, è morto dopo essere stato investito da un'automobile alle Isole Cayman. Di origini eritree, Abele Hivett era cresciuto come detto nel cuore di Napoli, ma recentemente si era trasferito nell'arcipelago del Mar dei Caraibi – a Grand Cayman per la precisione – da Londra, dove aveva vissuto nell'ultimo periodo.

La dinamica dell'incidente: Abele investito da un'auto pirata

Stando a una prima ricostruzione dell'incidente in cui ha perso la vita Abele Hivett, riportata dai media locali, lo scorso mercoledì 8 marzo il 39enne napoletano si trovava in sella a una bicicletta elettrica e stava percorrendo West Bay Road, quando improvvisamente è sopraggiunta una Jeep Cherokee che ha centrato in pieno il ciclista; il conducente della vettura si è poi dileguato. Nel frattempo, il 39enne napoletano è stato soccorso dei sanitari e trasportato all'ospedale locale, dove purtroppo è morto a causa delle ferite riportate.

Il conducente della vettura arrestato: risultato positivo all'alcool test

Le forze dell'ordine delle Isole Cayman, intanto, hanno avviato le indagini e hanno rintracciato la Jeep Cherokee parcheggiata non molto lontano dalla zona dell'incidente; non ci è voluto molto, dunque, per rintracciare anche il conducente, un uomo di 36 anni del posto. Il conducente dell'auto pirata è stato così arrestato: sottoposto all'alcool test, è risultato positivo.

I messaggi di cordoglio per la morte di Abele Hivett

Quando la notizia della morte di Abele ha raggiunto gli amici con i quali è cresciuto a Napoli, sui social si sono susseguiti tantissimi messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa. "Un ragazzo unico… un amico unico… un fratello… riposa in pace amico mio… un giorno ci vedremo e come sempre mi farai morire dalle risate" scrive ad esempio un amico su Facebook, a corredo di una foto che lo ritrae insieme ad Abele Hivett da ragazzini.