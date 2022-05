“Abbiamo appena ristrutturato”, sotto la vasca da bagno 17 chili di sigarette al Parco Verde I carabinieri hanno scoperto un nascondiglio per le sigarette di contrabbando al Parco Verde di Caivano (Napoli): il vano sotto la vasca da bagno, denunciati madre e figlio.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Quando i carabinieri hanno notato una busta di plastica che spuntava tra le mattonelle e hanno chiesto cosa fosse, loro hanno improvvisato, hanno risposto che si trattava di un residuo di lavori di ristrutturazione appena conclusi. Ma i militari non hanno voluto sentire ragioni e, martello alla mano, hanno scardinato la vasca da bagno: sotto c'era un vano segreto con dentro quasi novecento pacchetti di sigarette di contrabbando, per un totale di circa 17 chili. La scoperta al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, sono stati denunciati madre e figlio di, rispettivamente, 75 e 48 anni.

I militari della tenenza di Caivano hanno scoperto il nascondiglio proprio durante l'ispezione all'interno di una delle abitazioni del Parco Verde, dove vivono la donna, incensurata, e il figlio, già noto alle forze dell'ordine. E, controllando anche nel bagno, hanno notato la busta di plastica che ha tradito l'esistenza del vano appositamente creato. Le sigarette, in totale 880 pacchetti di varie marche, sono state sequestrate.

Il rinvenimento delle sigarette è avvenuto durante una "picchiata" delle forze dell'ordine, servizio di controllo a largo raggio con perquisizioni domiciliari e delle aree comuni tra i palazzoni del rione della periferia del comune del Napoletano, roccaforte di camorra e, ad oggi, tra le principali piazze di spaccio di stupefacenti del sud Italia. I clan che controllano il complesso popolare sono stati di recente coinvolti anche nella faida di camorra che è scoppiata nella vicina Arzano per il controllo della 167 e che si è estesa anche su Frattaminore, dove è attivo il gruppo Mormile, collegato alla fazione Cristiano, e quello dei Pezzella, strettamente legato al clan Moccia di Afragola e che sarebbe, al contrario, legato alla fazione Monfregolo.