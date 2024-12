video suggerito

Abbattuto un dissuasore in Piazza Plebiscito, Borrelli: “Colpa del cantiere di X-Factor” Un dissuasore sradicato in piazza del Plebiscito, proprio di pronte il Palazzo della Prefettura. Ira di Borrelli: “Mi aspetto le scuse dell’organizzazione di X Factor” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un dissuasore di Piazza del Plebiscito a Napoli è stato abbattuto forse durante i lavori di smantellamento del cantiere di X-Factor, la cui finale si è disputata nella giornata di ieri, giovedì 5 dicembre. Le immagini sono state diffuse da Francesco Emilio Borrelli, deputato per l'Alleanza Verdi-Sinistra. Per l'ex consigliere regionale dei Verdi, non ci sarebbero dubbi: il danno sarebbe arrivato da uno dei tir all'opera nella piazza napoletana.

"Mi aspetto le scuse dell'organizzazione", spiega ancora Borrelli, che ha filmato il tutto e pubblicato sui propri canali social. Il dissuasore sradicato, così come gli altri, risale al 1993 e cioè quando la piazza iniziò la sua trasformazione che l'avrebbe "chiusa" al traffico cittadino in concomitanza con il G7 di Napoli del 1994, data in cui iniziò a essere considerata come location per eventi, come in effetti divenne di lì a poco. Dissuasore sradicato proprio di fronte il Palazzo della Prefettura, dal lato in cui via Gaetano Serra si incrocia con Piazza Carolina, lo slargo che la divide con via Chiaia.

Borrelli ha chiesto inoltre alla Sovrintendenza spiegazioni, oltre ad assicurazioni sul fatto che il danno venga riparato quanto prima, anche per garantire l'incolumità sia delle automobili che transitano su via Serra per scendere e salire dalla collina di Pizzofalcone, sia per i tanti pedoni che ogni giorno attraversano la grande piazza cittadina, dove si trovano anche alcuni sanpietrini staccatisi, spiega sempre Borrelli, forse sempre a causa dei mezzi pesanti che hanno attraversato la zona nelle scorse ore, impegnati prima nell'allestimento e poi nello smantellamento delle impalcature.