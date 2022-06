Abbandona rifiuti su via Toledo: ripreso in video da un passante, arriva la polizia Un passante ha ripreso un uomo mentre abbandonava rifiuti su via Toledo e lo ha mandato alla polizia, che è intervenuta denunciando l’uomo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Stava abbandonando rifiuti di ogni tipo in strada a via Toledo, in pieno centro di Napoli, come se nulla fosse. Ma è stato ripreso da un cittadino che, indignatosi per quanto stesse accadendo, lo ha anche rimproverato pubblicamente. Lo stesso ha poi pensato di avvisare il comando di polizia e poco dopo l'uomo è stato fermato mentre stava ancora sversando in strada rifiuti come se nulla fosse. L'uomo è stato così denunciato e diffidato, mentre sono in corso controlli supplementari delle forze dell'ordine per capire da chi avesse avuto questo "incarico".

L'episodio nella serata di ieri

Tutto è accaduto quando un passante, percorrendo via Toledo nella serata di ieri, ha visto un uomo del posto mentre trascinava un bidone dell'Asia come una carriola, scaricando poi per terra mattonelle, pietre e altro materiale di risulta, evidentemente proveniente da lavori di demolizione o simili. Rifiuti che venivano scaricati in strada a ritmi regolari, con l'uomo che si allontanava, riempiva di nuovo il bidone e poi tornava sul posto a scaricare tutto. Dopo averlo filmato con il cellulare, invitandolo a smettere ma ricevendo solo rifiuti di vario tipo, l'uomo ha quindi girato il video alla polizia municipale.

L'arrivo dei vigili

La polizia municipale, ricevuto il video, lo hanno subito raggiunto: si tratta di un 58enne già noto alle forze dell'ordine per diversi reati, tra cui un furto aggravato in un supermercato della zona. L'uomo si è poi giustificato dicendo che era stato pagato 15 euro da uno sconosciuto per abbandonare lì i rifiuti. Gli agenti lo hanno comunque multato per 500 euro e costretto a portare via i rifiuti abbandonati, che dovranno essere smaltiti secondo legge. Ora la posizione dell'uomo è al vaglio anche per quanto riguarda le verifiche sull'eventuale percezione del reddito di cittadinanza.