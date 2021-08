Abbandona due cuccioli di cane vicino ai cassonetti dei rifiuti: ripreso in video e denunciato La vicenda a Lioni, nella provincia di Avellino, dove un uomo di 62 anni del posto è stato denunciato dai carabinieri per abbandono di animali. L’uomo si è recato nel parcheggio di un centro commerciale della zona e ha abbandonato due cuccioli di cane, due meticci, vicino ai cassonetti dell’immondizia.

A cura di Valerio Papadia

Un uomo arriva con un'utilitaria nel parcheggio di un centro commerciale. La macchina si ferma vicino ai cassonetti dei rifiuti e l'uomo scende dall'abitacolo con due sacchi dell'immondizia. Subito dopo, prende due cuccioli di cane e li abbandona vicino ai cassonetti, per poi andare via, inseguito per alcuni metri dai due poveri animali. Questo il contenuto del video ispezionato dai carabinieri forestali di Lioni, nella provincia di Avellino, dove un 62enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di liberta alla Procura di Avellino per abbandono di animali.

I militari dell'Arma sono stati allertati da un passante, che ha notato i due cuccioli vicino all'immondizia e ha capito immediatamente cosa fosse successo: grazie al filmato delle telecamere di videsorveglianza della zona i carabinieri sono riusciti a identificare e rintracciare il 62enne. L'abbandono di animali è punito dall'articolo 727 del Codice Penale: si rischia il carcere fino a un anno o il pagamento di una multa che può variare dai 1.000 ai 10.000 euro.

I cuccioli sono già stati adottati

I due cani, due meticci, sono stati affidati alle cure dei veterinari dell'Asl di Avellino, che hanno constatato anche l'assenza degli appositi microchip obbligatori e hanno provveduto a installarlo. I cuccioli sono poi stati affidati temporaneamente al direttore del centro commerciale, ma sono stati adottati immediatamente da una famiglia del posto.