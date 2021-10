A Volla un 14enne va a scuola armato di coltello e storditore elettrico: scoperto e fermato Un giovane di soli 14 anni è stato fermato all’ingresso della scuola Matilde Serao di Volla: con sé aveva un coltello a serramanico ed uno storditore elettrico, simile i taser in dotazione alle forze dell’ordine. Denunciato per porto abusivo di armi, è stato riaccompagnato a casa e riportato dai genitori.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo storditore elettrico e il coltello a serramanico trovati addosso al 14enne che stava entrando a scuola a Volla.

Un ragazzino di appena 14 anni è stato fermato prima di entrare a scuola con addosso un coltello a serramanico ed uno storditore elettrico. La vicenda è accaduta a Volla, nell'hinterland napoletano: il piccolo, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, era appena giunto davanti l' Istituto Comprensivo Statale "Matilde Serao" di via Dante Alighieri, in pieno centro cittadino. Quando i militari dell'Arma presenti, il cui comando si trova non troppo distante dalla scuola e forse insospettiti dall'atteggiamento dello scolaro, lo hanno fermato chiedendo di farsi perquisire. E addosso al giovane la sorpresa: con sé aveva un coltello a serramanico e soprattutto un pericolosissimo storditore elettrico, simile ai taser in dotazione alle forze dell'ordine.

Entrambe le armi sono state sequestrate: il minore, che non ha saputo dare spiegazioni sul possesso delle armi e soprattutto cosa ne intendesse fare a scuola, è stato denunciato per porto abusivo di armi e riaccompagnato a casa, dove è stato affidato ai genitori. Al momento non è chiaro perché il giovane potesse avere due armi così pericolose con sé, né tantomeno cosa avesse intenzione di farne oppure se stava facendo da "corriere" per qualche adulto. La vicenda è al vaglio degli inquirenti, che non escludono alcuna pista e starebbero già ascoltando i genitori del quattordicenne, per capire come si sia potuto procurare due armi del genere (in particolare lo storditore elettrico, difficilmente reperibile nei negozi "tradizionali") e se queste armi potessero essere state nascoste in casa per qualche tempo a loro insaputa dallo stesso giovane.