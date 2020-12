File e code lunghissime a Villaricca, Comune a Nord di Napoli, per ritirare il Bonus Spesa Covid19 di dicembre. Una grande folla di persone, circa un migliaio, si è radunata oggi pomeriggio attorno alle 16, per poter prendere il contributo riservato alle famiglie bisognose colpite dalla crisi del Coronavirus e finanziato dalla Protezione Civile Nazionale. Ma i cittadini lamentano grossi disagi, calca e difficoltà a rispettare le distanze tra una persona e l'altra, anche a causa della mancanza di transenne. Sul posto, ad assicurare l'ordine, i volontari dell'Anvvfc Villaricca, l'associazione dei vigili del fuoco in pensione, e i carabinieri, che richiamano continuamente a rispettare le file e le distanze. Una richiesta non semplcie perché la gente si accalca perché ha paura di essere scavalcata e perdere il posto.

“Non capiamo – racconta una delle persone in fila a Fanpage.it – perché mentre in altri Comuni come Napoli abbiano messo in piedi un sistema di prenotazione ed erogazione del bonus spesa online con i pin inviati direttamente via Sms, nel Comune di Villaricca, invece, si debba fare questa trafila lunghissima, con centinaia di persone, con il rischio magari anche di contagiarsi con il Coronavirus. Non si poteva fare come a Napoli?”. Molte persone sono state contattate telefonicamente direttamente dal Comune per il ritiro del bonus spesa. Il punto di ritrovo è stato fissato nello spiazzo cosiddetto dell'area fiera, la zona dove si fa il mercato tradizionalmente il venerdì mattina. A Napoli città, invece, sono circa 40mila i beneficiari del Bonus Spesa Covid19 di dicembre. Il Comune, per evitare assembramenti nei negozi, ha deciso di erogarlo in due tranche, la prima già partita lunedì 21 dicembre con l'invio dei primi 5mila Pin agli aventi diritto. Mentre la seconda tranche dei beneficiari, in cui rientrano i percettori del Reddito di Cittadinanza, partirà dal 27 dicembre.