A via Marina a fuoco tubi giganti nel cantiere: le immagini dell'incendio davanti all'ex mercato ittico L'incendio domato dai pompieri, indagano i carabinieri. Le fiamme in un'area davanti all'ex mercato del pesce di Duca degli Abruzzi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

L'incendio in via Marina è scoppiato nella tarda serata di mercoledì 27 febbraio. In fiamme dei tubi giganti depositati all'interno di un cantiere che si trova di fronte all'ex mercato ittico di piazza Duca degli Abruzzi, ormai abbandonato e trasformato in una baraccopoli. Le fiamme sono divampate attorno alle ore 21,30, scatenando il panico tra i residenti della zona. In quell'area di cantiere, infatti, sono depositati numerosi materiali pericolosi, plastiche e altre tipologie di materiale che se infiammati possono essere tossici. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco del Comando di Napoli. Le immagini dell'intervento sono pubblicate in questa pagina.

L'incendio domato dai pompieri, indagano i carabinieri

L'area interessata dall'incendio, quindi, non è stata quella dell'ex mercato del pesce, ormai abbandonata da anni, bensì una interna in via Amerigo Vespucci, in una zona quasi del tutto abbandonata, dove inizia via Ponte della Maddalena e c'è anche la sede regionale del Provveditorato agli Studi. Nella zona è presente anche sversamento di materiale di risulta. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, che hanno rilevato come l'incendio, divampato all’interno di un cantiere posto dinanzi all’ex mercato ittico, abbia interessato alcune tubature di plastica. L’incendio, spento dai vigili del fuoco, non ha causato feriti. Sono in corso le indagini per chiarire la matrice e la dinamica. Non si esclude alcuna ipotesi.

