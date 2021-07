A Scampia piazza di spaccio nella casa popolare, ai clienti davano anche le siringhe A Scampia, periferia nord di Napoli, gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per lo sgombero di una casa popolare, hanno scoperto una piazza di spaccio pienamente operativa: oltre alla droga rinvenuti anche materiale per il confezionamento e migliaia di siringhe che gli spacciatori davano a chi comprava l’eroina.

A cura di Nico Falco

Ai clienti che arrivavano per comprare l'eroina venivano fornite anche le siringhe per iniettarsela: in casa ce n'erano oltre tremila, ancora imbustate. Una piazza di spaccio completamente organizzata, quella che la Polizia Locale ha scoperto durante un sopralluogo in una casa popolare di via Bacone, a Scampia, nella periferia nord di Napoli: gli agenti sono arrivati mentre era in corso la preparazione delle dosi da vendere, sotto chiave sono finiti anche marijuana, hashish e materiale per il confezionamento, per un valore complessivo di oltre 20mila euro.

L'intervento, affidato alle unità operative Investigativa Centrale e Tutela del Patrimonio, era nato con un altro obiettivo: quell'appartamento, di proprietà dell'ACER (ex IACP), assegnato all'Università Popolare di Napoli e poi abbandonato dal 2008, andava sgomberato per procedere poi con la riconsegna. Una volta arrivati sul posto, però, i poliziotti si sono resi conto di essere piombati in una piazza di spaccio completamente operativa; i pusher si erano creati anche una via di fuga, forzando una porta sul retro che in passato era stata saldata dal personale dell'Agenzia Campania per l'Edilizia Residenziale, e così sono riusciti a dileguarsi. Hanno però lasciato tutto il materiale in casa: la droga da vendere, in infiorescenze e panetti, oltre a numerosi bussolotti in plastica, bustine e bilancini di precisione e le siringhe.

L'appartamento è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire gli ulteriori accertamenti; le indagini proseguiranno nei prossimi giorni per identificare le persone che stavano confezionando la droga e che sono scappate e per appurare eventuali collegamenti con la criminalità organizzata locale.