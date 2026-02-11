A Sarno i funerali di Gaetano Russo, il panettiere ucciso: “Vogliamo giustizia”

Si sono svolti a Sarno i funerali di Gaetano Russo, ucciso nella sua panetteria. Rose rosse e applausi all’arrivo del feretro: “Vogliamo giustizia”

Gaetano Russo

Si sono svolti questo pomeriggio i funerali di Gaetano Russo, il 61enne panettiere ucciso a coltellate nel suo negozio di piazza Sabotino a Sarno, in provincia di Salerno. Tantissime le persone accorse per dargli l'ultimo saluto: e tutti, con la stessa richiesta. "Vogliamo giustizia per Gaetano". La scritta, di colore rossa, era presente sulle magliette che in tanti oggi hanno voluto indossare per ricordarlo.

Lunghi applausi all'arrivo del feretro, ricoperto da rose rosse. In chiesa, oltre ad amici e parenti, anche le autorità: tra queste, isindaco di Sarno, Francesco Squillante, e il vicepresidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. La città sarnese quest'oggi era in lutto cittadino. Per questa morte è stato arrestato Andrea Sirica, 35enne del posto, attualmente in carcere: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe presentato nel negozio e, dopo una lite, avrebbe colpito il panettiere sarnese con un coltello, intervenuto per difendere la figlia. Lo stesso Sirica, nelle scorse ore, ha fatto molto parlare di sé per una foto scattata forse proprio in cella, che lo ritrarrebbe insieme al fratello: episodio sul quale l'amministrazione carceraria sta ora indagando.

Nei giorni scorsi la figlia 19enne di Gaetano Russo, intervistata dal Tg1, aveva ribadito: "Se sono viva è solo grazie a lui, un padre meraviglioso che mi ha protetto fino all'ultimo respiro. Deve essere ricordato per quello che era". Fin dalla notizia dell'omicidio, tutta Sarno chiede giustizia per questo omicidio: un messaggio fortemente rimarcato anche oggi, in occasione dei funerali dell'uomo che si sono tenuti nella sua citt-.