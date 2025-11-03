A Salerno il cioccolato batte ogni record: la tavoletta più lunga del mondo è di 35 metri

La tavoletta di cioccolato più lunga del mondo

«Tocca aggiornare questa foto!» scrive su Facebook il maestro cioccolatiere Mirco Della Vecchia, mentre mostra gli innumerevoli certificati del Guinnes dei Primati coi vari record raggiunti negli anni. Quello da aggiungere è stato sancito nel weekend sul lungomare di Salerno: la tavoletta di cioccolato più lunga del mondo, 35 metri e 15 centimetri di dolcezza fondente, certificata da un notaio sotto gli occhi di centinaia di curiosi. La tavoletta, larga circa 40 centimetri, è stata realizzata con 200 chili di cioccolato al 65% e impreziosita con limoni Costa d'Amalfi canditi e fichi bianchi del Cilento, omaggio ai sapori campani.

Mirco Della Vecchia, un veterano dei record, ha lavorato alla super-tavoletta nell'ambito della terza edizione di "Salerno Dolcissima", la rassegna promossa dalla CNA Salerno con il patrocinio del Comune, della Camera di Commercio e dell'associazione The Chocolate Way. «Ogni record per me è un modo per raccontare il territorio che mi accoglie», ha spiegato Della Vecchia, che con questa impresa arriva al suo ventesimo primato mondiale. «A Salerno mi sento a casa, e ci tenevo a lasciare qualcosa che restasse nella memoria della città».

Per il presidente della Cna Salerno Antonio Citro e la direttrice Simona Paolillo, l'evento «è un riconoscimento simbolico a tutti gli artigiani che ogni giorno sfidano i propri limiti e tengono viva una tradizione che parla di creatività e resistenza». «È stata una grande festa popolare – ha aggiunto Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi – che ha celebrato il cioccolato ma, soprattutto, le mani e le storie di chi lo trasforma in cultura. È questo che facciamo con Choco Italia: portare in giro per il Centro-Sud l’arte dolce degli artigiani».