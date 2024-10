video suggerito

A Quarto stavano occupando una villa confiscata alla camorra: tentativo sventato da carabinieri e Polizia Locale A Quarto, nella provincia di Napoli, le forze dell'ordine hanno sventato il tentativo di occupare abusivamente una villa confiscata alla camorra e assegnata a una cooperativa sociale.

A cura di Valerio Papadia

Hanno tentato di occupare abusivamente una villa confiscata alla camorra a Quarto, cittadina dell'area flegrea, nella provincia di Napoli; fortunatamente, il tentativo è stato sventato grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale e dei carabinieri. A rendere noto quanto accaduto questa mattina è il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro svolto: "Grazie al tempestivo intervento dell’Ufficio Beni confiscati, del comando di Polizia Municipale e dei carabinieri della Tenenza di Quarto, guidato dal capitano Vincenzo Davide che ringrazio insieme al comandante della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, maggiore Liguori, per l’immediato intervento, abbiamo sventato il tentativo di occupazione abusiva di una villa confiscata alla camorra e oggi assegnata ad una cooperativa per svolgere attività sociali sul territorio" ha detto il primo cittadino di Quarto.

"Andiamo avanti in questo percorso di tolleranza zero verso le occupazione abusive e illegali – ha detto ancora il sindaco Sabino – come stiamo facendo anche per gli alloggi ex custodi scolastici con 6 sgomberi già conclusi. Comprensione per le emergenze sociali, ma tolleranza zero contro l’illegalità".