A Procida e Ischia case trasformate in B&B e residence abusivi: arrivano i carabinieri A Ischia e Procida quattro persone sono state denunciate per aver affittato illecitamente case vacanza. Uno di loro gestiva un residence abusivo nella baia di Carta Romana dell’isola verde, pubblicizzato anche sui più importanti portali di prenotazione. 21 gli appartamenti controllati e 69 gli ospiti identificati.

Foto di archivio

Sulle isole campane, la sfida in atto è quella di ripulire i flussi turistici dall'abusivismo. Negli ultimi mesi, i controlli a tappeto delle forze dell'ordine hanno portato alla luce abitazioni trasformate in b&b e residence illegali, in barba ad ogni norma di sicurezza e fiscale. Sulla carta, niente ospiti; nella pratica, si affittano stanze in nero anche in casa propria.

Dopo le ultime ispezioni, sono quattro i denunciati dai carabinieri a Ischia e Procida; uno di loro gestiva un vero e proprio residence abusivo, nella Baia di Carta Romana dell'isola Verde, in vetrina anche sui più importanti siti per prenotare le vacanze. Sono stati 21 gli appartamenti controllati e 69 le persone identificate: la presenza e le generalità di nessuno di loro erano state comunicate alle autorità.

L'attività delle forze dell'ordine

Una scena che si ripete ogni estate. Quest'anno, sono ormai centinaia le case vacanza controllate sulle isole, per verificarne la regolarità. Nelle settimane precedenti, decine di affitti irregolari sono stati scoperti nei comuni di Forio e Casamicciola a Ischia.

Oltre a monitorare i flussi turistici, la presenza dei militari è stata capillare anche in strada. Tre ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri perché in possesso di coltelli a serramanico, oltre a numerose sanzioni elevate per violazioni del codice della strada e controlli con cani antidroga nei porti dell'isola. L'attività delle forze dell'ordine è destinata a continuare nelle prossime settimane.