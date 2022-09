A Port’Alba con la droga dello stupro in tasca: arrestati tre spacciatori a Napoli I pusher sorpresi a Port’Alba dai Falchi del Commissariato Decumani. Inseguimento per le vie del centro, poi l’arresto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Beccati a Port'Alba, al centro storico di Napoli, con la droga dello stupro in tasca. Finiscono in manette tre spacciatori, arrestati ieri sera dai Falchi del Commissariato Decumani della Polizia di Stato. I tre sono stati trovati in possesso di 5 involucri contenenti circa 11 grammi di hashish, una pasticca “GBL”, sostanza comunemente conosciuta come “droga dello stupro”, e 203 euro. Si tratta di tre gambiani di 26, 27 e 29 anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tre spacciatori sorpresi a Port'Alba dai Falchi

Tutto è iniziato in via Port'Alba, storica stradina del centro di Napoli famosa per le librerie, che si trova a pochi passi da piazza Bellini, luogo abituale di ritrovo per migliaia di giovani della movida. Mentre transitavano a Port'Alba, i Falchi hanno notato tre uomini che parlavano tra loro con fare sospetto. Ad un certo punto uno dei tre ha ceduto un involucro ad altri due giovani in cambio di una banconota.

L'inseguimento per le vie del centro e l'arresto

Gli agenti, a quel punto, hanno raggiunto i cinque che, alla loro vista, si sono dati alla fuga. Ma uno dei tre spacciatori, nel tentativo di divincolarsi dalla presa di uno degli agenti, l’ha colpito con un pugno riuscendo così ad allontanarsi. Ne è nato un inseguimento per le vie del centro, durante il quale gli acquirenti, dileguatisi nei vicoli adiacenti, hanno lasciato cadere a terra l’involucro acquistato poco prima che è stato recuperato dai poliziotti, mentre gli spacciatori sono stati raggiunti in via Sapienza dove, grazie al supporto di una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile e dopo una colluttazione, sono stati bloccati.