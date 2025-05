A Pomigliano d’Arco 400 multe e 50 auto rimosse per divieto di sosta: stretta del Comune

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Oltre 400 multe e 50 automobili rimosse per divieto di sosta: il comune di Pomigliano D'Arco, nel Napoletano, ha varato una maxi operazione dal nome indicativo di "Tolleranza zero", in particolare verso la sosta selvaggia. Gli agenti della polizia locale, diretti dal colonnello Emiliano Nacar, ha così pattugliato soprattutto nelle ore della movida le principali arterie cittadine con l'obiettivo, spiega il Comune, "di ripristinare ordine e legalità nelle strade cittadine, spesso soffocate da comportamenti incivili e sosta selvaggia".

Oltre 400 multe e 50 automobili rimosse dalla Polizia Locale

Il bilancio finale è di oltre 400 verbali elevati per infrazioni al Codice della Strada, e 50 veicoli rimossi con carro attrezzi, parcheggiati in divieto ma anche e "in violazione delle norme più elementari di convivenza e rispetto", spiega il Comune di Pomigliano d'Arco. Tra le infrazioni più comuni riscontrate dalla Polizia Locale, ci sono le soste negli incroci, davanti a passi carrabili, nei posti riservati a persone con disabilità, sui marciapiedi, sulle strisce pedonali e persino nelle aree dedicate alla fermata degli autobus.

Il sindaco Russo: "Battaglia di civiltà e sicurezza"

"È una battaglia di civiltà e sicurezza che non possiamo permetterci di perdere", ha spiegato il sindaco Raffaele Russo, "L'operato della nostra Polizia Locale merita il plauso dell'intera comunità: queste operazioni non sono punitive, ma educative. Servono a ricordare a chi calpesta quotidianamente le regole, che esiste una maggioranza silenziosa e civile di cittadini che merita rispetto", ha concluso il primo cittadino di Pomigliano d'Arco.