A Pimonte la statua di Sant’Antonio Abate scomparsa ritrovata sul web dopo 40 anni La statua riconosciuta grazie ad una lacrima su una guancia. Tornata in città grazie al sindaco, nel giorno della festa del santo.

A cura di Pierluigi Frattasi

La statua di Sant'Antonio Abate a Pimonte, in provincia di Napoli, era scomparsa 40 anni fa. Da allora nessuno ne aveva saputo più nulla. Fino a quando non è rispuntata sul web. Il busto ligneo del santo è ricomparso su una pagina di antiquariato. Quando si è imbattuto nella foto, il sindaco di Pimonte, Francesco Somma, al quale era stata segnalata da un assistente del parroco, quasi non ci credeva.

La statua tornata nel giorno della festa del santo

L'immagine ha risvegliato antichi ricordi. Somma ha confrontato le foto e chiesto anche agli anziani del paese. Quando ha avuto abbastanza conferme, ha contattato l'antiquario. La statua, come racconta lo stesso primo cittadino, in un post su Facebook, era stata già acquistata da un parroco in Sicilia. Solo dopo molte insistenze, alla fine il Comune di Pimonte è riuscita ad aggiudicarsela. La statua è tornata così in paese proprio oggi, nel giorno della festa del Santo.

Riconosciuta grazie al particolare della lacrima

La statua di Sant'Antonio Abate risale al ‘700. Per secoli era rimasta all'interno del campanile della chiesa di San Michele Arcangelo, patrono di Pimonte, fino agli anni '80, quando scomparve misteriosamente nel nulla, durante il caos generato dal Terremoto in Irpinia. È stata riscoperta casualmente dal sindaco Somma solo sabato scorso, durante una cena tra il sindaco, il parroco don Nino Lazazzera e il suo assistente, Gerardo Lanfranco, appassionato d'arte.

La foto della statua di Sant'Antonio Abate con il maialino è stata mostrata ad alcuni anziani del paese dei Monti Lattari i quali non hanno avuto dubbi: era proprio quella “scomparsa dalla chiesetta chiusa da ormai tanti anni”. Come l'hanno riconosciuta? Da un particolare segno: sotto l'occhio sinistro l'artigiano aveva creato un effetto luminoso per dare l'impressione di una lacrima sulla guancia del santo.