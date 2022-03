A Piazza Garibaldi ladri di tombini fermati dagli abitanti: già spariti 100 paletti anti-sosta La denuncia del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: “Oltre 100 paletti para-pedonali distrutti o rubati. Fermati dai residenti i ladri di tombini”

A cura di Pierluigi Frattasi

Ladri di tombini di ghisa in piazza Garibaldi fermati dagli abitanti. Spariti anche circa 100 paletti anti-sosta sul vialone centrale che collega la Stazione Centrale delle ferrovie a piazza Mancini. A denunciarlo il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che ha ricevuto le segnalazioni fotografiche dai residenti: "Oltre 100 paletti para-pedonali non ci sono più, tanti i pericoli per i pedoni. In pieno giorno ignoti hanno tentano di portar via un tombino ma sono stati messi in fuga dai passanti”.

“Sono oltre cento i paletti spariti ed eliminati negli ultimi tempi da Piazza Garibaldi – spiega Borrelli – secondo la denuncia di alcuni residenti. Paletti che in parte sarebbero stati rimossi e tagliati dopo incidenti stradali avvenuti in loco altri invece che non si sa che fine abbiano fatto, secondo chi abita in zona sono stati rubati e per questa ragione abbiamo chiesto spiegazioni al Comune. Ci sembra infatti impossibile che in una piazza che dovrebbe essere presidiata 24 ore su 24 si possano eliminare interi tratti di marciapiedi in questo modo e senza sostituirli rapidamente".

"Hanno tentato di rubare anche i tombini"

Si tratta di "elementi di arredo urbano installati – prosegue Borrelli – che sono stati messi nel corso delle opere di riqualificazione della piazza. Il risultato è che adesso larga parte dei marciapiedi sono diventati transitabili anche per auto e scooter che sostano liberamente nell'area pedonale e i paletti, malamente rimossi, costituiscono delle trappole per i pedoni che inciampano sulla base degli stessi. Lunedì mattina alcuni ignoti hanno addirittura tentato di portar via un tombino, prima di essere messi in fuga dai passanti. Una situazione inaccettabile per la quale è necessario procedere immediatamente alla sostituzione dei paletti rafforzando i controlli nell’intera area della piazza che non può restare indifesa alla mercé di ladri, teppisti e delinquenti. A Piazza Garibaldi lo Stato sembra essersi ritirato di buon grado”.