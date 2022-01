A Nola sciolto il consiglio comunale, arriva il commissario prefettizio Il provvedimento dopo le dimissioni di 13 consiglieri comunali su 24 che hanno sfiduciato il sindaco Gaetano Minieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il sindaco di Nola, Gaetano Minieri

Il Prefetto di Napoli avvia lo scioglimento del consiglio comunale di Nola, in provincia di Napoli. Il provvedimento del Palazzo di Governo arriva all'indomani della sfiducia al sindaco in carica Gaetano Minieri, eletto nell'estate del 2019, sancita dalle dimissioni di 13 consiglieri su 24. Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, quindi, oggi ha sospeso il Consiglio comunale di Nola e nominato commissario prefettizio Enrico Gullotti, viceprefetto vicario della Prefettura di Napoli, incaricandolo della gestione provvisoria dell'ente. Si conclude così, a metà mandato, l'esperienza di Minieri alla guida del Comune del Napoletano. Il primo cittadino era stato eletto tre anni fa col sostegno di una coalizione civica di espressione di centrosinistra.

I consiglieri di opposizione e Più Nola si sono dimessi

Nella serata di ieri è arrivata la spallata finale all'amministrazione Minieri, quanto tutti i gruppi di opposizione e il gruppo di maggioranza Più Nola hanno depositato dal notaio le firme per le dimissioni, sancendo di fatto lo scioglimento del consiglio comunale. Il commissario prefettizio, non appena insediato, provvederà all'amministrazione ordinaria del Comune, traghettandolo fino alle prossime elezioni comunali che si potrebbero tenere nella finestra di maggio-giugno, oppure, in quella di settembre-ottobre. La decisione sulla data delle elezioni spetterà al Consiglio dei Ministri, su indicazione dei Ministero degli Interni. Occorrerà, infatti, un decreto per fissare la data delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Nola e la scelta del prossimo sindaco.