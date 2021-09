Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli tutti fermi oggi i bus Ctp per la provincia: rivolta dei lavoratori per le paghe in ritardo Tutti fermi in deposito i bus della Ctp per le province di Napoli e Caserta oggi. I lavoratori protestano per i ritardi nelle paghe. Tutto fermo anche gli uffici direzionali. Mancano all’appello gli stipendi di agosto. Ma soprattutto preoccupa il futuro dell’azienda, impegnata in un concordato preventivo prefallimentare in tribunale. I lavoratori chiedono certezze e di conoscere il piano industriale di rilancio.

Tutti fermi in deposito i bus della Ctp per le province di Napoli e Caserta oggi. I lavoratori protestano per i ritardi nelle paghe. Tutto fermo anche gli uffici direzionali. Mancano all'appello gli stipendi di agosto. Ma soprattutto preoccupa il futuro dell'azienda, impegnata in un concordato preventivo prefallimentare in tribunale. I lavoratori chiedono certezze e di conoscere il piano industriale di rilancio. La speranza dei dipendenti è quello di un passaggio all'interno della mega-holding dei trasporti regionale, con Eav e Air, che si sta profilando anche per la Clp di Caserta, essendo tramontato ormai il piano di liberalizzazione dei trasporti su gomma annunciato dalla giunta De Luca negli scorsi anni. La soluzione della fusione in Eav blinderebbe, secondo i lavoratori, contratti ed emolumenti, garantendo maggiore stabilità rispetto alla dipendenza dalla Città Metropolitana di Napoli.

Intanto, oggi, i lavoratori pendolari delle province di Napoli e Caserta si sono risvegliati senza bus. "Triste risveglio questa mattina per gli utenti della CTP – commenta Adolfo Vallini, sindacalista Usb – Il servizio di trasporto su Napoli e Caserta è completamente fermo.I lavoratori si sono organizzati e hanno deciso di protestare per i mancati pagamenti dello stipendio di agosto e, soprattutto, per ricevere rassicurazioni sul proprio futuro lavorativo.Per questi motivi i lavoratori hanno deciso di incrociare le braccia e protestare prima verso l'azienda, responsabile di aver portato la CTP al fallimento tecnico, dopodiché si recheranno davanti Città Metropolitana per chiedere un intervento rapido sui pagamenti".

Mercoledì scorso, 8 settembre, l'amministratore unico della Ctp Augusto Cracco scriveva: "CTP ha rispettato la data di scadenza del 7 settembre ed ha depositato il piano concordatario. Dietro alle 77 pagine del piano e alle ulteriori 25 degli allegati c'è stato un lavoro difficile, in un contesto impossibile, da parte delle professioniste e dei professionisti esterni ed interni all'azienda coinvolti nel progetto. Una nota personale a cui tengo: oggi pomeriggio mi si è affiancato al semaforo un bus ANM 151, il cui autista ha aperto il finestrino e mi ha detto "Presidente, ti seguo, non mollare!". Mi ha commosso e lo ringrazio, per questa emozione. Non faccio il suo nome ma leggendo capirà che sto parlando di lui. Il cammino continua, in mezzo ad un mare di difficoltà".