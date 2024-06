video suggerito

A Napoli tuffi a mare sulla spiaggia di San Giovanni: balneabile per la prima volta. Ci sono docce e pedane L'assessore Cosenza: "La depurazione del mare sta funzionando. Ci sono progressi a vista d'occhio"

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli sono aperte e attrezzate le spiagge pubbliche cittadine. Ci sono lettini, ombrelloni, docce e scivoli e pedane per le persone con disabilità. Accanto alle mete storiche del turismo balneare partenopeo, come Mappatella's Beach, alla Rotonda Diaz, da quest'anno è possibile fare il bagno anche sul lato Pietrarsa della spiaggia di San Giovanni a Teduccio. Il Comune di Napoli, che gestisce gli arenili cittadini, ha rimesso a nuovo la spiaggetta, dotandola di tutti i comfort per godersi una giornata di relax al mare in pieno centro cittadino. Si tratta di una vera svolta, considerando che il mare in quella zona, ex industriale, era da anni negato alla cittadinanza.

"Sulla spiaggia di San Giovanni – spiega l'assessore Edoardo Cosenza – Sono stati rimossi quintali di arbusti e rifiuti. Predisposti pedane, ombrelloni e sdraio pubbliche. La spiaggia è dall'anno scorso a disposizione ufficiale per elioterapia e da quest'anno, dopo decenni, c'è la balneabilità provvisoria dal lato Pietrarsa. La depurazione migliora letteralmente a vista d'occhio. Un enorme sforzo di Comune e ABC. Per la piena fruizione di un lungomare negato da decenni".

Alla Rotonda Diaz ombrelloni e sdraio

È già aperta e attrezzata da una settimana anche la spiaggia del lido Mappatella, sul Lungomare di via Caracciolo. Il Comune ha installato gli ombrelloni comunali e l'ha dotata di attrezzature anche per chi ha difficoltà motorie. "Tante sdraio e sedie regalate dal grandissimo Paolo Sorrentino – il regista napoletano – e la sua produzione", dice Cosenza. Da ieri sono attivi anche beverino e docce di servizio. Oltre alle attrezzature gratuite che già erano state predisposte: sdraio, sedie, ombrelloni, job e pedane. "Spiaggia del tutto libera, Rotonda Diaz. In pieno uso tramite il Comune di Napoli".