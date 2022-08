A Napoli spettacoli e concerti gratuiti a Piazza Plebiscito: tutti gli eventi e gli orari Tanti eventi, spettacoli e concerti a Napoli dal 9 al 16 giugno: tutti gratuiti, si terranno a Piazza del Plebiscito. Come partecipare e registrarsi.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dal 9 al 16 agosto via alla seconda edizione della rassegna "Restate a Napoli", in Piazza del Plebiscito. Tanti eventi, spettacoli e concerti, tutti gratuiti: sotto la direzione artistica di Lello Arena, in otto giorni ci saranno 24 spettacoli, divisi in 3 fasce orarie (19, 19,45 e 22). Tra gli ospiti anche Avion Travel, Tony Tammaro ma anche Alessandro Haber, Greta Zuccoli e Joe Bastianich. Eventi del tutto gratuiti ai quali potranno partecipare fino a 3mila persone per volta, previa prenotazione online, per un totale di 60mila persone attese al termine della rassegna.

Il programma e come partecipare agli eventi

Tutti gli eventi sono gratuiti: ci saranno 3mila posti a sedere da prenotare gratuitamente sulla piattaforma digitale al link: px.ticalo.it/restateanapoli/ e fino ad esaurimento posti. L'obiettivo è riportare in piazza il grande pubblico come ai tempi pre-pandemici. Tre gli "slot" giornalieri, al mattino, pomeriggio e sera: i primi due saranno presentati da Serena Caputo, Giulia Cavallo, Martina Di Fonte e Francesco Mastrandrea, mentre il turno serale sarà condotto direttamente dal direttore artistico Lello Arena.

"Sarà una grande festa per i napoletani"

Entusiasta Lello Arena, che del Festival è anche il Direttore Artistico: "Sarà una grande festa dell’arte, della musica e del teatro, totalmente gratuita, in uno dei posti più belli della città, una Piazza del Plebiscito fatta per i napoletani e per i turisti presenti", ha detto il popolare comico partenopeo. Gli fa eco il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi: "Questo è il terzo evento che presentiamo, coprirà la settimana di ferragosto con tantissimi spettacoli gratuiti con un'ampia fascia di gusti e di generi, un modo per accompagnare chi resta in città e chi la vive da turista".