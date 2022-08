Trasporto pubblico a Napoli

A Napoli sospesa la Linea 1 del tram tra piazza Pepe e porta Nolana fino al 4 settembre Stom alla linea 1 del tram di Napoli tra Porta Nolana e piazza Guglielmo Pepe fino al 4 settembre: previsto un servizio navetta sostitutivo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Niente tram tra la stazione della Circumvesuviana di Porta Nolana e piazza Guglielmo Pepe: per un mese, fino al 4 settembre, la circolazione sarà interrotta per i lavori di manutenzione programmata. Previsto un servizio navetta sostitutivo con il bus 601: ma in molti sono infuriati. Ad appena 24 ore dall'aumento dei biglietti Unico Campania, arriva ora la notizia che rischia di creare un danno soprattutto ai tanti pendolari che, arrivando al terminale della Circumvesuviana, prendevano il tram per arrivare poi a lavoro nelle zone del centro e fino a Chiaia.

Ora però per farlo bisognerà percorrere un lungo tratto a piedi ed arrivare alla prima fermata utile, quella di via Marina. Disagi anche per chi si sposta da e per Poggioreale o comunque dalla stazione: con la chiusura del tratto tra Porta Nolana e piazza Guglielmo Pepe, seppur con l'alternativa della navetta, il servizio rischia di procurare enormi disagi a chi nel mese di agosto, come tanti, dovrà andare a lavorare. Disagi che si aggiungono a quelli già preesistenti, come i ritardi cronici di metropolitana e Circumvesuviana (con frequenti soppressioni di corse o addirittura di tratte intere), gli autobus alle prese con il traffico cittadino e le difficoltà di spostamento dovute ad un traffico che neppure ad agosto sembra intenzionato ad andare in ferie.

Questa la nota completa dell'ANM comunicata agli utenti: