Dalla prossima settimana a Napoli si potrà andare a scuola o al lavoro con i bus da Granturismo, utilizzati normalmente dalle agenzie di viaggi per gite ed escursioni. Grazie ai pullman messi a disposizione dalle compagnie di noleggio mezzi privati, nell'ambito delle iniziative per potenziare la flotta del trasporto pubblico in strada, in vista del rientro in classe delle scuole superiori fissato il 1 febbraio prossimo. Anche l'Anm, come altre aziende dei trasporti pubblici, si è rivolta alle società private per aumentare i bus in servizio, in questo modo aumenterà la frequenza delle corse, si eviteranno code e assembramenti in strada.

L'Anm ha lanciato un piano dei trasporti straordinario che entrerà in vigore lunedì prossimo, in concomitanza con il rientro in aula degli studenti delle scuole superiori per la didattica in presenza. "Con Anmschool – scrive l'assessore ai Trasporti, Marco Gaudini – potenziamo il servizio scolastico con 8 Linee dedicate e 450 corse in più al giorno, servite da bus Anm e bus Granturismo. Il nostro impegno è massimo per garantire il rientro a scuola in sicurezza. A garanzia della sicurezza di ciascuno, si ricorda che fino al termine dell'emergenza sanitaria da Covid19, la capienza a bordo dei mezzi di trasporto ANM è ridotta al 50%. Il numero massimo di passeggeri è indicato sulla locandina adesiva presente a bordo di ogni autobus.Voi non dimenticate di indossare la mascherina. Grazie".

Tutte le linee bus attivate da lunedì 1 febbraio 2021 a Napoli:

S2 Stazione M2 Bagnoli – Kennedy – Fuorigrotta – v. Epomeo – Vomero

S3 Pianura – v. Epomeo – c.so Europa – v. Caravaggio

S4 Pianura – v. Cinthia – v. Terracina – v. Kennedy – stazione M2 C. Flegrei

S5 Pianura – Vomero

606 M1 Scampia – Don Bosco – Garibaldi

673 Argine – Volla (v. Petrarca)

680 M1 Scampia – Vomero – p.le Tecchio

682 Paternum – Don Bosco – Carlo III

684 Galassie – Secondigliano – Calata Capodichino – Carlo III – Museo MANN

Potenziate altre 15 linee bus ordinarie:

Linea C31: Posillipo-Manzoni-Vomero

Linea 140: Posillipo – Chiaia – S. Lucia

Linea 182: Paternum – Don Bosco – Carlo III – Foria

Linea 184: Galassie – Secondigliano – Calata Capodichino – Carlo III – Foria

Linea 169: Casalnuovo –Poggioreale – Nazionale

Linea 156: S. Giorgio –2 Giugno (suburbana)

Linea 173: Volla – 2 Giugno (suburbana)

Linea 254: Napoli-Portici (suburbana)

Linea 633: Pianura- Soccavo-Vomero

Linea C16: Mergellina-Vittorio Emanuele-Imbriani

Linea 502: Fuorigrotta-Terracina-N. Agnano- Agnano