A Napoli si gira un nuovo reality show americano “AR37”: tutte le location

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli si gira un nuovo reality show americano per la Tv. Si intitola "AR37", a quanto apprende Fanpage.it, e dovrebbe essere un nuovo format basato sui viaggi nel mondo. Insomma, tutti gli ingredienti che hanno caratterizzato il successo anche di altre trasmissioni, come Pechino Express, ad esempio. La produzione è affidata a Panorama films, colosso internazionale, che ha al suo attivo anche tanti film block-buster, come John Wick 2, la saga di Dan Brown con Tom Hanks Angeli e Demoni e Inferno, Zoolander 2, Tempo Instabile con Luca Zingaretti John Turturro, Lillo e Carolina Crescentini.

Le location dello show americano a Napoli

Le riprese sono partite all'inizio di giugno a Napoli, alla quale, probabilmente, potrà essere dedicata una puntata dello show. Tra le location prescelte, a quanto apprende Fanpage.it, ci sarebbero anche il Maschio Angioino, e Montesanto. Il Castel Nuovo, infatti, che domina piazza Municipio è uno dei monumenti storici cittadini che si incontra per primo per chi si avvicina alla città dal mare, ad esempio, per i turisti che arrivano con le navi da crociera alla Stazione Marittima.

Dal ponte di questi colossi dei mari, la vista dell'avvicinamento alla città è spettacolare, con le banchine che si protendono dalla piazza, sovrastate dalle colline del Vomero e dal Castel Sant'Elmo in alto. Uno dei set dello show americano dovrebbe essere allestito proprio su una delle terrazze del Maschio Angioino, garantendo ai telespettatori una vista mozzafiato della città, simile a quella dei croceristi.

Tra le immagini del capoluogo che potrebbero essere mostrate nello show, poi, c'è Montesanto, nel cuore del centro storico di Napoli. A pochi passi dalla Pignasecca, uno dei mercati storici più famosi di Napoli, dove si trovano anche diversi ristorantini locali. Ormai amatissimi anche dai turisti che arrivano in città.