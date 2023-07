A Napoli si gira “Lol Talent Show” per trovare l’ultimo concorrente della quarta edizione La data e il cast della quarta stagione di Lol non sono ancora stati ufficializzati, ma tra il 18 e il 20 luglio a Napoli ci saranno i casting per trovare il decimo concorrente della nuova edizione.

A cura di Valerio Papadia

Arrivato con la prima stagione in piena pandemia di Covid-19, "Lol – Chi ride è fuori" si è imposto come uno dei programmi più amati dagli italiani. Lo show, targato Amazon Prime, è giunto alla sua quarta edizione: data e cast, però, non sono ancora stati ufficializzati. Per tenere vivo l'interesse del pubblico, in attesa proprio della nuova stagione, la piattaforma ha quindi pensato di lanciare "Lol Talent Show", un casting per trovare, anche e soprattutto tra chi non è ancora famoso, il decimo concorrente della quarta stagione: il programma partirà proprio da Napoli, dove i casting sono previsti dal 18 al 20 luglio.

Precisamente, le audizioni per trovare il decimo concorrente della quarta stagione del fortunato programma si svolgeranno al Teatro Bellini. Giudici d'eccezione che premieranno il talento degli aspiranti comici sono tre dei protagonisti della prima, indimenticabile stagione: Elio, Angelo Pintus e Katia Follesa.

"Lol Talent Show", il dispositivo di traffico per le riprese

Per consentire le riprese del nuovo programma di Amazon Prime, il Comune di Napoli ha istituito un apposito piano traffico in via Conte di Ruvo, la strada del centro storico in cui sorge proprio il Teatro Bellini. Istituire, il divieto di transito veicolare in via Conte di Ruvo, tratto compreso tra via Bellini e via Santa Maria di Costantinopoli e via Bellini:

