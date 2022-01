A Napoli sequestrati mille pop-it, giocattoli antistress per bambini: non a norma e pericolosi Si tratta dei giocattoli composti da palline colorate, utilizzati come antistress e famosi in tutto il mondo: a sequestrarli è stata la Polizia Municipale in diversi negozi della periferia Est di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Giocattoli per bambini, nella fattispecie i cosiddetti pop-it, venduti a Napoli in contravvenzione alle normative europee, in quanto sprovvisti del marchio CE, che ne attesta la sicurezza: circa mille le confezioni sequestrate dalla Polizia Municipale in diverse attività commerciali della periferia Est del capoluogo campano; ad entrare in azione sono stati gli agenti dell'Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale, che hanno ricevuto nei giorni scorsi una specifica formazione nel corso di un progetto del Goac (il Gruppo operativo anti contraffazione), in collaborazione con Anci e con il Ministero dello Sviluppo Economico. Ai gestori dei locali dove sono stati operati i sequestri, sono state elevate multe che vanno dai 1.500 ai 10mila euro.

I pop-it famosi in tutto il mondo grazie ai social network

Per chi non avesse dimestichezza con il prodotto, i pop-it sono giocattoli pensati principalmente per bambini: si tratta di una tavola costituita da tante palline colorate, che sono piacevoli al tatto e che restituiscono la sensazione delle bolle della plastica da imballaggio, costituendo così un antistress. Tanti i video che girano sui social network di giovani – ma anche adulti – che provano il prodotto e che hanno raggiunto anche milioni di visualizzazioni, soprattutto su TikTok, piattaforma diffusa in particolare tra giovani e giovanissimi. Circa mille, come detto, le confezioni di pop-it sequestrate dalla Polizia Municipale a Napoli Est: i giocattoli verranno ora sottoposti ad analisi per valutarne la composizione chimica e la pericolosità per l'utilizzo da parte dei bambini. Dopo i risultati delle analisi, poi, i giocattoli verranno distrutti.